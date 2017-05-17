مونتريال: الاحتفالات بالعيد ال375 انطلقت رسميّا

اعلن عمدة مونتريال دوني كودير انطلاق الاحتفالات بالعيد ال375 لتأسيس المدينة.

وقرعت أجراس مئة كنيسة في التاسعة إلاّ الربع صباحا بالتوقيت المحلّي إيذانا بانطلاقها.

ووصل رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو ورئيس حكومة كيبيك فيليب كويار صباح اليوم إلى القصر البلديّ في مونتريال للمشاركة في الاحتفالات.

ويقام قدّاس احتفالي بالمناسبة في كاتدرائيّة نوتر دوام في وسط المدينة يشارك فيه رئيس الحكومة جوستان ترودو ورئيس حكومة كيبيك فيليب كويار وكبار الرسميّين والزعماء الروحيّين من مختلف الطوائف فضلا عن ممثّلي السكّان الأصليّين.

وتقول اللجنة التنظيميّة إنّ الاحتفالات تستمرّ طوال اليوم وطوال السنة وتشكّل فرصة لوضع مونتريال والثقافة المونترياليّة في الواجهة.

"لقد أصبحت مونتريال حتميّة إن كان على الصعيد السياسي أو الدوليّ، مونتريال المدينة الخضراء، نحتفل اليوم بالأصالة والعيش المشترك والطابع الفريد لهذه المدينة الرائعة" قال العمدة دوني كودير.

وتجري مراسم لتكريم بول دو شوميدي Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve وجان مانس Jeanne mance مؤسّسي المدينة في 17 أيّار مايو من العام 1642.

ويضاء مساء اليوم جسر جاك كارتييه في إطار عرض افتتاحي للعمل الضوئي التفاعليّ من تصميم شركة مومنت فاكتوري Moment factory الكيبيكيّة.

0راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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