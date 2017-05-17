البرتا: إجراءات متشدّدة مع اقتراب موسم المخيّمات

اتّخذت مقاطعة البرتا إجراءات متشدّدة مع اقتراب موسم الصيف الذي يكثر فيه التخييم في المتنزّهات والأماكن المخصّصة لهذه الغاية.

وأعلنت عن فرض غرامات مرتفعة لكلّ من يخالف القواعد المتعلّقة بنار المخيّم و الدرّاجات الجبليّة VTT.

ويواجه كلّ من يخالف إجراءات السلامة المتعلّقة بنيران المخيّم غرامة بقيمة 287 دولارا.

وتصل قيمة الغرامة لمن يتخلّف عن ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدرّاجة الجبليّة 155 دولارا.

ويتولّى 300 عنصر من حرّاس الغابات وحماية الطبيعة الاشراف على قواعد السلامة في المتنزّهات والمناطق البريّة في المقاطعة.

"يحبّ أبناء ألبرتا الطبيعة. ويضمن تشديد الاجراءات حماية الأراضي اليوم ولأجيال" قالت شانون فيليبس وزيرة البيئة في المقاطعة.

وأشارت إلى أنّ الحكومة تضع مواد تعليميّة في متناول أبناء المقاطعة ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم مؤكّدة أنّ تشديد إجراءات السلامة ضروري.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)