طلب استفتاء حول تشييد مدافن للمسلمين في كيبيك

فُتِح في التاسعة من صباح اليوم سجل التوقيع على طلب إجراء استفتاء في سان أبولينير جنوب نهر سان لوران حول تشييد مدافن إسلامية في البلدة. ويستمر التوقيع حتى السابعة من مساء اليوم وينحصر باثنين وستين شخصا يحق لهم التصويت، علما أن عشرين توقيعا فقط كافية لإقرار الاستفتاء.

وكان بعض سكان البلدة عبروا، في مناسبات عدة، عن قلقهم من تشييد المدافن وتساءلوا عن أهداف تشييد مدافن خاصة بالمسلمين وحدهم. ورأوا فيه رفضا للتأقلم في المجتمع الكيبيكي واعتبر البعض أن ما يزعج في المشروع هو تخصيص المدافن للمسلمين وتساءلوا لماذا لا يصار إلى تخصيص جزء من المدافن الموجودة للمسلمين، كما قالت إحدى المواطنات ساني ليتورنو، بينما اعتبر المواطن جوليان جوانيت أن إقرار المشروع يشكل خطوة باتجاه المطالبة بأمور أخرى "فسيطالبون بعد ذلك ببناء مسجد وسيقيمون في البلدة ويشترون مساكن ما يتسبب بتغيير النسيج الاجتماعي في البلدة".

موقع سان أبولينير على الخارطة

من جهته اعتبر عمدة المدينة برنار واليت "أن الخوف يدفع البعض إلى اتخاذ مثل هذه المواقف لكنها لا تعكس موقف سكان البلدة".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية