مدينة ليفي: الجاليات المسلمة تؤكّد على أهميّة الحوار

ينظّم مركز لو ترامبلان Le Tremplin للجاليات المهاجرة في مدينة ليفي الكيبيكيّة لقاء بين أبناء المدينة والجاليات المسلمة يهدف للتعريف بهذه الجاليات وإزالة الأحكام المسبقة االتي يكوّنها البعض حولها.

ويأتي تنظيم اللقاء بالتعاون مع كنيسة سان جوزف في المدينة، وفي أعقاب الاعتداء الذي استهدف مسجد كيبيك اوائل العام الحالي 2017 وأسفر عن وقوع 6 ضحايا.

وينتهز منظّمو اللقاء الفرصة للإجابة عن كافّة الأسئلة التي يطرحها المشاركون فيه، وإلقاء الضوء على جوانب قد لا يعرفونها عن الإسلام والجاليات المسلمة.

ويؤكّد إمام ليفي كريم العابد في حديث لصحيفة ليفي المحليّة على أهميّة هذا النوع من اللقاءات التي تساهم في إزالة الغموض عن بعض الأفكار المتعلّقة بالاسلام.

ويشير إلى أنّ أحداث كيبيك دفعت بأبناء الجاليات المسلمة إلى الانفتاح أكثر بدل التقوقع على الذات.

للمزيد حول اللقاء أجريت مقابلة مع السيّدة نوال بحريّة عضو المجلس الاداري في مركز لو ترامبلان التي تؤكّد على أهميّة الحوار لتصحيح كلّ ما يعاق في الأذهان من أفكار خاطئة عن الاسلام والمسلمين.