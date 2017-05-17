المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية ابراهيم رئيسي مخاطباً مناصريه أمس في أحد مساجد طهران.

المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية ابراهيم رئيسي مخاطباً مناصريه أمس في أحد مساجد طهران.
Photo Credit: Reuters

الانتخابات الرئاسية الإيرانية: هل الفوز محسوم لصالح مرشح المرشد؟

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 17 مايو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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إيران على موعد بعد غد الجمعة مع انتخابات رئاسية وأخرى محلية. ويتواجه في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، اثنان منهم رئيسيان هما الرئيس الخارج حسن روحاني ورجل الدين والقضاء ابراهيم رئيسي.

وروحاني مدعوم من الإصلاحيين والمعتدلين، وهو صاحب سياسة انفتاح على العالم وأُنجز في عهده الاتفاق النووي التاريخي بين إيران من جهة ومجموعة الخمسة زائد واحد والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

أما رئيسي فمدعوم من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وهو عضو في مجلس خبراء القيادة الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين المرشد وعزله.

وكشف استطلاع جديد للرأي أن حظوظ رئيسي تزايدت بعد انسحاب حليفه محمد باقر قاليباف، أمين العاصمة طهران، من السباق الرئاسي.

الرئيس الإيراني الخارج والمرشح لولاية ثانية حسن روحاني (أرشيف)
الرئيس الإيراني الخارج والمرشح لولاية ثانية حسن روحاني (أرشيف) © Alessandro Bianchi / Reuters

وأوضح الاستطلاع الذي نشرته مؤسسة الرأي التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية مساء أمس أن رئيسي سيفوز من الجولة الأولى للانتخابات حاصداً 55% من أصوات الناخبين.

واليوم حث المرشد الأعلى مواطنيه على المشاركة بكثافة في الانتخابات. ويبلغ عدد الناخبين الإيرانيين 56,4 مليوناً.

هل النتيجة بعد غد محسومة لصالح رئيسي المدعوم من المرشد الأعلى؟ سؤال طرحته على الناشط الكندي الأحوازي صلاح أبو شريف الأحوازي في بداية حديثي معه اليوم. والأستاذ صلاح أبو شريف الأحوازي هو مسؤول العلاقات الخارجية في "المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز" والأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية".

(أ ف ب / إرم نيوز)

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