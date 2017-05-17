كندا: ارتفاع المبيعات الصناعية إلى سقف قياسي في آذار (مارس)

ارتفعت قيمة المبيعات الصناعية الكندية في آذار (مارس) الفائت بنسبة 1% لتبلغ 53,9 مليار دولار، وهو سقف قياسي، كما أفادت اليوم مؤسسة الإحصاء الكندية.

وجاءت هذه الأرقام منسجمة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء.

وسجلت المبيعات الصناعية ارتفاعاً في 16 من القطاعات الصناعية الـ21 التي ترصدها وكالة الإحصاء، وهي تمثل 71% من إجمالي المبيعات الصناعية الكندية.

عاملة في مصنع (أرشيف) © iStockphoto

وارتفعت قيمة المبيعات الصناعية من معدات النقل بنسبة 2,1% لتبلغ 11,1 مليار دولار، وذلك بعد شهريْن متتالييْن من التراجع، فيما ارتفعت قيمة المبيعات الصناعية الغذائية بنسبة 2,6% لتبلغ 8,9 مليارات دولار، ما يشكل سقفاً تاريخياً لها.

(وكالة الصحافة الكندية)