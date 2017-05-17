كندا: كرسي أبحاث جديد في جامعة مونكتون

حصلت جامعة مونكتون في شرق كندا على كرسي جديد للأبحاث في مجال البصريات والمعلومات الكمية.

وسيرأس البروفيسور ديني هاميل ابتداءً من تموز (يوليو) المقبل هذا الكرسي التابع لكراسي الأبحاث الكندية (Canada Research Chairs) التي تشرف عليها وزارة العلوم في الحكومة الفدرالية.

ويدرّس البروفيسور هاميل في قسم الفيزياء وعلم الفلك في جامعة مونكتون، وسيتيح له منصبه الجديد متابعة أبحاثه في مجال البصريات الكمية (Quantum Optics). وتساهم هذه الأبحاث في تطوير تكنولوجيات جديدة كالحواسيب الكمية (Quantum Computers).

أحد شوارع مدينة مونكتون في شرق كندا (أرشيف) © FRANCK FIFE

وجامعة مونكتون (Université de Moncton) هي الجامعة الوحيدة التي تدرّس بالفرنسية في نيو برونزويك (نوفو برونزويك)، ولديها ثلاثة فروع في هذه المقاطعة المطلة على المحيط الأطلسي، أحدها في مونكتون، كبرى مدن المقاطعة.

ويبلغ عدد سكان مونكتون نحواً من 72 ألف نسمة، وضعف هذا العدد مع الضواحي.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)