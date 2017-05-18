كندا: الصليب الأحمر يساعد ضحايا الفيضانات في اونتاريو وكيبيك

يعتزم الصليب الأحمر الكندي توفير 4 ملايين دولار لمساعدة منكوبي الفيضانات التي اجتاحت مناطق في مقاطعتي كيبيك واونتاريو.

وتتوزّع الأموال على 6800 أسرة من بينها 5200 أسرة في كيبيك و1600 أسرة في اونتاريو.

"بفضل كرم الكنديّين والشركاء والمؤسّسات سيتمكّن الصليب الأحمر من توزيع المساعدة الماليّة لمنكوبي الفيضانات وللذين أخلوا منازلهم بسببها" قال كونراد سوفيه الرئيس والمدير التنفيذي للصليب الأحمر.

ويمثّل هذا المبلغ الدفعة الأولى من المساعدات التي يقدّمها الصليب الأحمر الذي جمع في حملة تبرّعات 7،4 ملايين دولار لمنكوبي الفيضانات التي اجتاحت المقاطعتين قبل نحو أسبوعين.

واشار فيليب تيتزي نائب رئيس إدارة الطوارئ في الصليب الأحمر الكنديّ أنّه سيتمّ توزيع الأموال خلال المرحلة الثانية على ضوء احتياجات كلّ عائلة بمفردها.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)