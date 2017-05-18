البرتا: تمارين عسكريّة ضخمة للقوّات الكنديّة وقوّات حليفة

يشارك خمسة آلاف جندي من كندا و3 دول حليفة في التمارين العسكريّة Maple Resolve 2017 التي تجري في قاعدة واينرايت في مقاطعة البرتا. وتستمرّ التمارين، وهي من بين الأضخم والأهمّ في كندا، من الرابع عشر حتّى التاسع والعشرين من شهر أيّار مايو الجاري وتهدف للتأكيد على جهوزيّة لواء توماهوك العسكريّ ومقرّه في قاعدة بيتاواوا في اونتاريو. ويشارك إلى جانب الجنود الكنديّين، جنود من بريطانيا والولايات المتّحدة ونيوزيلندا في التمارين التي تدور حول سيناريو وهمي يحاكي قدر الإمكان كلّ الحالات التي يمكن أن تواجه الجنود خلال أيّ مهمّة يقومون بها.

وتقول القوّات الكنديّة إنّها اتّخذت كافّة الاجراءات لضمان سلامة الجنود المشاركين في التمارين. ولكنّ الاجراءات لا تحول دون وقوع إصابات أو حوادث قاتلة حسب القّوات الكنديّة التي تشير إلى إخلاء جنديّة كنديّة بالمروحيّة بعد إصابتها بجروح طفيفة في الرأس. (راديو كندا الدولي/ راديو كندا)