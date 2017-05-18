جنود يشاركون في التمارين العسكريّة في البرتا/:Radio-Canada/Marie-Pier Mercier

جنود يشاركون في التمارين العسكريّة في البرتا/:Radio-Canada/Marie-Pier Mercier

البرتا: تمارين عسكريّة ضخمة للقوّات الكنديّة وقوّات حليفة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 18 مايو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يشارك خمسة آلاف جندي من كندا و3 دول حليفة في التمارين العسكريّة Maple Resolve 2017  التي تجري في قاعدة واينرايت في مقاطعة البرتا. وتستمرّ التمارين، وهي  من بين الأضخم والأهمّ في كندا، من الرابع عشر حتّى التاسع والعشرين من شهر أيّار مايو الجاري  وتهدف للتأكيد على جهوزيّة لواء توماهوك العسكريّ ومقرّه في قاعدة بيتاواوا في اونتاريو. ويشارك إلى جانب الجنود الكنديّين، جنود من بريطانيا والولايات المتّحدة ونيوزيلندا في التمارين التي تدور حول سيناريو وهمي يحاكي قدر الإمكان كلّ الحالات التي يمكن أن تواجه الجنود خلال أيّ مهمّة يقومون بها.

محاكاة قرية في التمارين العسكريّة البرتا/Radio-Canada/Marie-Pier Mercier

محاكاة قرية في التمارين العسكريّة البرتا/Radio-Canada/Marie-Pier Mercier

وتقول القوّات الكنديّة إنّها اتّخذت كافّة الاجراءات لضمان سلامة الجنود المشاركين في التمارين. ولكنّ الاجراءات لا تحول دون وقوع إصابات أو حوادث قاتلة حسب القّوات الكنديّة التي تشير إلى إخلاء جنديّة كنديّة بالمروحيّة بعد إصابتها بجروح طفيفة في الرأس. (راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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