واشنطن تطلق رسمياً مسيرة إعادة التفاوض حول اتفاق “نافتا”

أعلنت الولايات المتحدة اليوم بصورة رسمية أنها ترغب بإعادة التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا" NAFTA) الذي يضمها إلى كل من كندا والمكسيك.

وتعني هذه الخطوة بدء استشارات لمدة 90 يوماً قبل مباشرة المحادثات الرسمية مع كندا والمكسيك حول إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المعمول به منذ عام 1994.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس إنه سيبلغ الكونغرس وشريكيْ بلاده في اتفاق "نافتا" أن تجارة "حرة وعادلة" أصبحت المعيار الجديد في الولايات المتحدة.

وزير التجارة الأميركي ويلبر روس © Reuters / Mike Blake

وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن انتقد بشدة اتفاق "نافتا"، منذ حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة، واصفاً إياه بأنه "أسوأ اتفاق تجاري" على الإطلاق وقعته واشنطن.

كما أن نقابات العمال الأميركية انتقدت الاتفاق لأنه حسب رأيها سرّع انتقال الوظائف من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وأمام إصرار إدارة ترامب، أبدت كندا والمكسيك أواخر الشهر الفائت استعدادهما "للتحرك بسرعة" لإعادة التفاوض حول اتفاق "نافتا".

(وكالة الصحافة الكندية / أ ف ب)