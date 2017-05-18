مونتريال في عيدها ال375: يوم طويل من الاحتفالات المميّزة

استفاقت مدينة مونتريال أمس الأربعاء منذ ساعات الصباح الباكر على وقع الاحتفالات بالعيد ال375 على تأسيسها في السابع عشر من أيّار 1642.

واستمرّت الاحتفالات حتى ساعات الليل المتقدّمة، وتوّجها حفل إضاءة جسر جاك كارتييه في عرض أضواء تفاعليّة ترافقت مع موسيقى وأنغام مختارة، في طليعتها مقطوعة لمن تأليف غوستاف مالير عزفتها اوركسترا مونتريال بقيادة يانيك نيزيه سيغان.

وأمكن للآلاف مشاهدة العرض الرائع من مناطق مختلفة في مونتريال وجنوبها ووسطها.

وكان الطقس الحار والمشمس خلال النهار والدافئ خلال الليل حليف المنظّمين، وأضفى لمسات حلوة على الاحتفالات.

وقد افتتح عمدة مونتريال دوني كودير الاحتفالات بصورة رسميّة صباح الأربعاء، في القصر البلديّ بحضور رئيس حكومة كندا جوستان ترودو ابن مدينة مونتريال، ورئيس حكومة كيبيك فيليب كويار وكبار الرسميّين وزعماء الأمم الأوائل ومستشاري البلديّة.

وقرعت أجراس مئة كنيسة لإطلاق الاحتفالات وترأس أسقف مونتريال كريستيان ليبين القدّاس الالهيّ في تقليد يعود إلى مئة عام.

وتستمرّ الاحتفالات المتنوّعة طوال السنة كما يقول الأستاذ عارف سالم المستشار في بلديّة سان لوران وعضو المجلس التنفيذي في بلديّة مونتريال في مقابلة أجريتها معه.