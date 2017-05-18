سان أبولينير: الموافقة على إجراء استفتاء حول تشييد مدافن إسلامية

قررت بلدية سان أبولينير القريبة من مدينة كيبيك، إجراء استفتاء في السادس عشر من تموز – يوليو المقبل حول مشروع تشييد مدافن إسلامية في المدينة.

وكان سبعة عشر من سكان البلدة وقعوا أمس على السجل الذي فتحته البلدية لهذا الغرض طوال يوم أمس، وسبعة عشر توقيعا كان الرقم المطلوب لإجراء الاستفتاء.

أما المؤهلون للمشاركة في الاستفتاء وبالتالي للموافقة على تشييد المدافن أو رفض المشروع فعددهم اثنان وستون مواطنا من أصل سكان البلدة الستة آلاف. والاثنان والستون هم الذين يقيمون في المنطقة المخصصة لتشييد المدافن بحسب ما شرحته مديرة التخطيط المدني في البلدية كاتي بيرجورون، والتي انتقدت الطريقة التي اعتمدتها البلدية وأضافت: "كان يجب أن يمنح كل سكان البلدة حق المشاركة في الاستفتاء فنحن لا نوافق على تشييد المدافن ولكن يبدو أن المشروع متقدم".

بعض المشاركين في التوقيع

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية