تقرير للشرطة عن “أجواء الترهيب والحقد والكراهية”

كشفت هيئة الإذاعة الكندية اليوم عن تقرير أصدره جهاز شرطة مدينة كيبيك يشير فيه إلى "أجواء الترهيب والحقد والكراهية" التي سادت في أعقاب اكتشاف رأس خنزير أمام المسجد خلال شهر رمضان من العام الماضي. والسؤال:

هل قصرت شرطة مدينة كيبيك في تقييم خطر ذلك الحادث؟

هل تقاعست عن القيام بحملة توعية لتدارك الخطر المحتمل؟

ألم يكن واجبا عليها تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط المسجد؟

مجموعة من الأسئلة يجيب عليها محمد لعبيدي، رئيس المركز اإسلامي في مدينة كيبيك في حديث إلى هيئة الإذاعة الكندية:

تشييع ضحايا الاعتداء على مسجد كيبيك © PC / Paul Chiasson