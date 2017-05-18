خضير يحث كويار على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل

رأى النائب عن حزب "التضامن الكيبيكي" (Québec solidaire) في الجمعية الوطنية لمقاطعة كيبيك أمير خضير أن على رئيس حكومة المقاطعة، فيليب كويار، أن يدافع بوضوح عن حقوق الإنسان الفلسطيني ويندد بظروفهم المعيشية الصعبة خلال زيارته إلى إسرائيل.

وجاء كلام خضير أمس عشية مغادرة رئيس حكومة كيبيك الليبرالية إلى إسرائيل في زيارة اقتصادية بالدرجة الأولى تدوم أسبوعاً.

وقال خضير في حديث مع الصحافيين إن آلاف السجناء السياسيين الفلسطينيين في سجون إسرائيل مضربون عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم غير الإنسانية.

رئيس الحكومة الليبرالية في مقاطعة كيبيك فيليب كويار (أرشيف) © Radio-Canada

وحث خضير كويار على الاستفادة من تواجده في إسرائيل ليعبّر للمسؤولين فيها عن معارضته لظروف اعتقال السجناء الفلسطينيين لديها. واتهم خضير الحكومة الإسرائيلية بعدم احترام "المعايير الدولية الدنيا" في اعتقالها الفلسطينين.

ويرافق كويار في جولته التي تتضمن محطة في رام الله، مقر السلطة الوطنية الفلسطينية، أكثرُ من مئة شخص من بين متعهدي الأعمال وعمداء الجامعات ومدراء مراكز الأبحاث في كيبيك.

وحزب التضامن الكيبيكي يساري التوجه ومن دعاة استقلال كيبيك عن الاتحادية الكندية، وإن كان لا يكثر الكلام عن الفكرة الاستقلالية، ولديه ثلاثة نواب في الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) التي تضم 125 نائباً.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)