نيوبرنزويك: رياح عاتية توقع الأضرار في شبه جزيرة أكاديا

تعرّضت شبه جزيرة أكاديا الواقعة في شمال شرق مقاطعة نيوبرنزويك ليل الخميس الجمعة لرياح عاتية تسبّبت بأضرار ماديّة وبانقطاع التيّار الكهربائي عن نحو 4 آلاف مشترك.

وتسبّبت الرياح بسقوط عدد من أعمدة الكهرباء ووضعت السلطات إجراءات احترازيّة لعبور جسر لاميك Lamèque

وأشار بعض السكّان إلى أنّ الرياح العاتية اقتلعت أجزاء من تكسية منازلهم وتسبّبت بأضرار في زجاج المنازل و في السيّارات.

وتعمل مؤسّسة الطاقة في المقاطعة على تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتيّة لإجراء الاصلاحات المطلوبة.

"العمل مستمرّ صباح اليوم ولدينا فرق إضافيّة تصل إلى المدينة ومروحيّة تقوم بالدوريّات لتقييم الأضرار. ولدينا المعدّات التي سنرسلها إلى الأماكن المتضرّرة، من أعمدة وخطوط كهرباء" قالت ماري اندريه بولدوك الناطقة باسم مؤسّسة الطاقة في نيوبرنزويك.

ولم تؤكّد مصلحة الأرصاد الجويّة بعد طبيعة هذه الظاهرة التي اجتاحت شبه الجزيرة الأكاديّة مشيرة إلى أنّها تحقّق في ما إذا كانت إعصارا صغيرا.

وتساعد المعلومات التي يدلي بها السكّان وشرائط الفيديو والصور التي يرسلونها في التحقيق لتحديد طبيعة الظاهرة وما إذا كانت إعصارا أم ظاهرة العصف، المسمّاة Microburst بالانكليزيّة وMicrorafale بالفرنسيّة.

وتتمثّل هذه الظاهرة في غيمة واحدة تحمل أمطارا غزيرة إلى منطقة محدّدة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)