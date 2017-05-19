بريتيش كولومبيا: كيك مافين يؤدّي لمعاقبة التلميذ ومعالجة الأستاذ

قرّرت إدارة مدرسة فورت نيلسون في مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب الكنديّ تعليق أحد طلاّبها عن الدراسة.

واتّهمت التلميذ بتقديم قطعة من كيك مافين يحوي ماريجوانا إلى أستاذه.

وتقول مديرة المدرسة إنّ الأستاذ أطلعها على أنّه يشعر بالانزعاج واستنتجت الادارة أنّ التلميذ دسّ الماريجوانا في قطعة كيك مافين قبل أن يعطيها لأستاذه.

واستدعت الإدارة شرطة المنطقة بعد أن أخبرها بعض التلاميذ عمّا شاهدوه.

وتمّ تقديم العلاج للأستاذ الذي استأنف عمله بعد ذلك كالمعتاد.

ويستمرّ تعليق التلميذ المتّهم عن الدراسة إلى أن تنتهي الشرطة الفدراليّة من التحقيق في الحادثة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)