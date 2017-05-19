 إعفاء الجنود الذين يخدمون خارج كندا من الضرائب الفيديرالية

أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان أن عناصر الجيش والشرطة الذين يخدمون خارج كندا سيعفون من دفع الضرائب الفيديرالية طوال فترة عملهم خارج كندا.

وأشار سجان إلى أن هذا الإجراء يطال كافة العسكريين حتى رتبة عقيد

وقال سجان خلال زيارته المعهد العسكري الملكي في كينغستون أونتاريو إن هؤلاء الجنود وعائلاتهم يقدمون تضحيات كبيرة باسم الشعب الكندي.

وعلم أن هذا الإجراء ذا المفعول الرجعي من مطلع السنة الجارية، سيكلف الخزينة خمسة وثمانين مليون دولار على مدى خمس سنوات. وسيرد هذا الإعفاء الضريبي في سياسة الدفاع الكندية الجديدة التي من المقرر إعلانها في السابع من الشهر المقبل.

كما أعلن وزير الدفاع أن كل الجنود الذين يقومون بمهمات خطرة وشاقة سيحتفظون دائما بما يسمى "تعويضات المصاعب".

جنود كنديون يتوجهون إلى مهمات في الخارج

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان هو عقيد متقاعد وخدم في البوسنة وأفغانستان.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية