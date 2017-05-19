عواصف رعدية تقطع التيار الكهربائي في أونتاريو

تسعى مؤسسة توليد الكهرباء في أونتاريو ( هيدرو وان ) لإعادة التيار الكهربائي غداة العواصف الرعدية في مناطق شمال مدينة تورونتو وشرقها.

وأفادت المؤسسة أن ثلاثين ألف مشترك في المقاطعة ما زالوا محرومين من التيار الكهربائي حتى الآن، وكان العدد بلغ اثنين وستين ألف مشترك خلال هبوب العواصف .

وبين المناطق التي أصابتها الأعطال: هاليبورتون، بريسبريدج وباري ساوند.

شبكة توزيع الطاقة الكهربائية في تورونتو © PC / Darren Calabrese

هذا وتتوقع مؤسسة هيدرو وان أن يعود التيار الكهربائي إلى معظم المناطق خلال

الثماني عشرة ساعة المقبلة

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية