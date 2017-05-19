عواصف رعدية تقطع التيار الكهربائي في أونتاريو

تسعى مؤسسة توليد الكهرباء في أونتاريو ( هيدرو وان ) لإعادة التيار الكهربائي غداة العواصف الرعدية في مناطق شمال مدينة تورونتو وشرقها.
وأفادت المؤسسة أن ثلاثين ألف مشترك في المقاطعة ما زالوا محرومين من التيار الكهربائي حتى الآن، وكان العدد بلغ اثنين وستين ألف مشترك خلال هبوب العواصف .
وبين المناطق التي أصابتها الأعطال: هاليبورتون، بريسبريدج وباري ساوند.
هذا وتتوقع مؤسسة هيدرو وان أن يعود التيار الكهربائي إلى معظم المناطق خلال
الثماني عشرة ساعة المقبلة
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
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