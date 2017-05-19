أول رئيس حكومة كيبيكية يزور إسرائيل

وصل رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فيليب كويار اليوم إلى إسرائيل في مستهل زيارة رسمية يقوم بها على رأس وفد من أكثر من مئة من أصحاب الأعمال تستغرق حتى يوم الخميس المقبل وتهدف إلى توثيق العلاقات وتطويرها بين مقاطعة كيبيك والدولة العبرية. وهي أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة كيبيكية إلى إسرائيل. علما أن بعض الوزراء الكيبيكيين زاروا إسرائيل في مهمات تجارية : ريمون باشان عام 2008 وجاك داوو عام 2015 حققت بعض النجاحات كما تقول الصحافية السياسية في كيبيك ناتالي بيرون:

"أسفرت تلك الزيارات عن التوقيع على عدة اتفاقات في المجال الجامعي خاصة ولكن أيضا في قطاع التكنولوجيا المتطورة".

عن أهداف هذه الزيارة تقول الصحافية ناتالي بيرون:

"رئيس الحكومة يرسل إشارة حول رغبته بالاستفادة من التجربة الإسرائيلية وإقامة شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والجامعية ".

وتضيف:

"يتشكل الوفد خاصة من مقاولين وأصحاب أعمال شباب لا يشاركون بالوفد لبيع الأحذية والثياب واُلأثاث إنما لبيع التكنولوجيا المتطورة".

وقد أشار كويار إلى هذا المنحى خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده فور وصوله إلى القدس قائلا: "أريد أن ينظروا إلينا كشريك محتمل على الصعيد الاقتصادي". وأضاف: " أريد أيضا أن يعرف رئيس الحكومة الإسرائيلية ما حققناه في كيبيك خلال السنوات القليلة الماضية في مجال التكنولوجيا المتطورة وقطاع الذكاء الاصطناعي".

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو © PC / La Presse canadienne/Abir Sulta

على الصعيد السياسي، قام كويار بعيد وصوله إلى القدس بزيارة ياد فاشيم، متحف المذبحة اليهودية وكتب في السجل الذهبي معبرا عن أمله بألا تنطفئ أبدا ذكرى المذبحة "تلك المأساة التي أظهرت أسوأ ما في الطبيعة البشرية" ويشارك غدا السبت في عدة طاولات مستديرة حول قطاعات الإعلام والاتصالات يتوجه بعدها إلى رام الله للقاء رئيس حكومة السلطة الوطنية رامي حمد الله ويلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في ختام زيارته يوم الخميس المقبل.

وقد حاذر كويار التطرق إلى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مذكرا أن موقف كيبيك هو كموقف الحكومة الفيديرالية أي الاعتراف بحل الدولتين المستقلتين. كما أشار إلى احتمال إنشاء مكتب تمثيلي لكيبيك في إسرائيل.

يبقى أن زيارة رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار قد لا تحظى باهتمام رسمي أو إعلامي إو شعبي كبير لكونها تتزامن مع أول زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل، والتي ستسرق حتما كل الأضواء.