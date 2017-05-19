قراءة في تحرك إدارة ترامب لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

تناول مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن صبحي غندور التحرك الذي تقوم به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ورأى مدير "مركز الحوار العربي" في مقاله الذي يحمل عنوان "فلسطين في المطبخ الأميركي مرة أخرى! الفوضى في الحق لن تغلب الباطل المنظَّم" أن هذا التحرك "تحت حجة السعي الأميركي لإعلان دولة فلسطينية" هو "سعي نحو المجهول، إذ لا يوجد موقف أميركي واضح من حدود هذه الدولة المنشودة أو عاصمتها أو طبيعة سكانها (أو مصير المستوطنات) أو مدى استقلاليتها وسيادتها"، وأنه يأتي في وقت يعيش فيه العالم العربي "مرحلة سقوط "النظام العربي الرسمي المريض"".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض في واشنطن في الثالث من أيار (مايو) الجاري © Reuters / Carlos Barria

يُذكر أن الرئيس الأميركي قال في الثالث من الشهر الجاري "نريد إيجاد السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسوف نعمل على ذلك، وسوف نحققه". وجاء كلامه في مؤتمر صحفي مشترك مع ضيفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض.

حاورتُ اليوم الأستاذ صبحي غندور حول مقاله الذي وضعه قبل أيام من موعد وصول الرئيس الأميركي إلى إسرائيل، المقرر يوم الاثنين، بعد زيارته السعودية.