كندا: معدل التضخم ثابت على 1,6% الشهر الفائت

بلغ معدل التضخم في كندا 1,6% لفترة الـ12 شهراً المنتهية في نيسان (أبريل) الفائت، محافظاً بالتالي على ثباته مقارنة مع مستواه للفترة نفسها المنتهية في الشهر السابق، آذار (مارس)، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالةُ "تومسون رويترز" للأنباء قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم إلى 1,7% لفترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت.

وتراجعت الأسعار على امتداد سنة في قطاعيْن. فلشهر سابع على التوالي تراجعت أسعار الأغذية، وبنسبة 1,1%، لفترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت، مع بلوغ نسبة التراجع في أسعار الفواكه الطازجة 6,2%. وتراجعت أسعار الألبسة والأحذية بنسبة 2%.

واصلت أسعار الأغذية تراجعها الشهر الفائت © Radio-Canada

أما أسعار المحروقات فارتفعت بنسبة 15,9% بين نيسان (أبريل) 2016 والشهر نفسه من العام الحالي، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15,2% خلال الفترة نفسها.

وارتفع معدل التضخم السنوي في ثلاث من مقاطعات كندا العشر، مع تسجيل وتيرة الارتفاع الأعلى في ساسكاتشيوان في غرب البلاد، إذ ارتفع فيها معدل التضخم من 0,6% في آذار (مارس) الفائت إلى 1,4% في نيسان (أبريل) الفائت. ويأتي هذا الارتفاع بعد أن رفعت حكومة المقاطعة الضريبة على السلع والخدمات في آخر آذار (مارس).

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)