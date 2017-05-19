أسبوع ارتفاع للدولار الكندي وتراجع محدود لبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 73,83 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,36 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,91 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، ليكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 1,25% هذا الأسبوع.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15458,46 نقطة، بارتفاع 181,26 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بتراجع 79,42 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع فاقداً 0,51% من قيمته بعد أن فقد نحواً من 300 نقطة في يوم واحد عند إغلاق جلسة الأربعاء.

بورصة تورونتو (أرشيف). © CP / Frank Gunn

وفي سوق نيويورك أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تموز (يوليو) المقبل على 50,67 دولاراً أميركياً، بارتفاع 1,01 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)