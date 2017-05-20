أرقام الأسبوع المنتهي السبت 20-05-2017

أرقام الأسبوع برنامج نقدّم فيه اخبارا نختارها من وحي ما يدور حولنا من أحداث، من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

9 ملايين

9 ملايين وصفة طبيّة لأدوية من فئة أشباه الأفيونيّات تلقّاها واحد من أصل 7 أشخاص في مقاطعة اونتاريو خلال السنة الماليّة 2015-2016 .

هذا ما أفاد به تقرير صادر عن هيئة الخدمات الصحيّة في اونتاريو.

و ارتفع عدد الوصفات بصورة كبيرة، من 450 ألف وصفة خلال ثلاث سنوات، إلى 9 ملايين خلال سنة واحدة.

وتراجع عدد وصفات اثنين من الأدوية من فئة أشباه الأفيونيّات هما "كوديين" و "فانتانيل" في حين ارتفع عدد وصفات "هيدروموفون" وهو مادّة قويّة جدّا.

ويختلف عدد الأشخاص الذين تلقّوا هذه الوصفات من منطقة إلى أخرى في اونتاريو دوما حسب تقرير هيئة الخدمات الصحيّة.

وتساعد هذه الأدوية في معالجة الآلام الحادّة و المزمنة.

كما توصف احيانا أخرى لمعالجة الادمان على الأفيونيّات، ويكون ذلك تحت إشراف اختصاصيّ مدرَّب.

ويشير التقرير إلى أنّ 55 بالمئة من الوصفات أعطيت لنساء وأنّ 27 بالمئة من المرضى الذين يعالجون بهذه الأدوية هم ما فوق ال65 من العمر.

ويعقد وزير الصحّة في اونتاريو اريك هوسكينز اجتماعا الشهر المقبل مع رؤساء بلديّات المقاطعة.

وأشار هوسكينز إلى أنّ وزارته اتّخذت مجموعة من الاجراءات لمواجهة أزمة الأفيونيّات، من بينها توزيع ترياق "مالوكسون" في 200 مدينة وتخصيص المزيد من الأموال لمعالجة المدمنين وفتح مراكز للحقن تحت الاشراف الصحّي.

وكانت حكومة المقاطعة قد وضعت خطّة في مارس آذار الفائت 2017 لمواجهة أزمة المخدّرات ومن بينها مخدّر فانتانيل ، وهو مخدّر صناعي خطير.

أكياس رمل للحماية من الفيضانات © CBC/Maryse Zeidler

350

ثلاثمئة وخمسون مليون دولار هي قيمة التعويضات الإجمالية التي ستقدمها حكومة مقاطعة كيبيك للمواطنين المتضررين جراء الفيضانات الكبيرة التي ضربت المقاطعة خلال الأسبوعين الماضيين وقد دفعت حتى الآن أربعة ملايين دولار كمساعدات طارئة لإسكان الذين نزحوا عن منازلهم ويقارب عددهم الخمسة آلاف مواطن.

من جهتها جمعت منظمة الصليب الأحمر مبلغ ثمانية ملايين دولار قدمت منها ثلاثة ملايين للعائلات المتضررة في مقاطعة كيبيك ومليون دولار لألف وستمئة من عائلات مقاطعة أونتاريو المتضررة، أي إلى حوالي خمسة آلاف أسرة في المقاطعتين.

قناني بلاستيكية © ICI Radio-Canada

175 ملياراً

مئة وسبعة وخمسون مليار دولار أميركي سنويا هي مردود تجارة قناني مياه الشرب البلاستيكية . وظاهرة استعمال قناني المياه أطلقتها كبريات الشركات من مثل كوكا كولا وببسي كولا ونستله ودانون، التي عمدت إلى صناعة قناني المياه المعبأة للتعويض عن تراجع استهلاك المشروبات الغازية التي تصنّعها.

وقلما ننتبه إلى الأضرار البيئية التي تتسبب بها مليارات القناني المعبأة بمياه الشرب ابتداء من تصنيعها الذي يتطلب عدة موارد طبيعية، وصولا إلى رميها بعد الاستهلاك سيما وأن خمسين بالمئة منها لا تتم إعادة تدويرها وبالتالي يستغرق تحللها في الطبيعة مئات السنين.

وسط مدينة تورونتو (أرشيف) © CBC (هيئة الإذاعة الكندية) / Annie Poulin

10%

هذه هي نسبة ارتفاع معدل سعر المسكن المُباع في كندا خلال سنة، وتحديداً بين نيسان (أبريل) 2016 ونيسان (أبريل) الفائت حسب "الجمعية الكندية للعقارات" ليبلغ معدل سعر المسكن 559317 دولاراً.

وسُجلت هذه الزيادة في أسعار المساكن فيما سُجل تراجع في عدد صفقات بيعها بنسبة 7,5% في نيسان (أبريل) الفائت مقارنة بعددها في الشهر نفسه من العام الفائت.

وكانت حكومة أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، قد اتخذت في العشرين من الشهر الفائت سلسلةَ إجراءات لمكافحة المضاربات العقارية.

وإذا كان من المبكّر إجراء تقييمٍ كامل لوقع تلك الإجراءات، يبدو أنها لعبت دوراً في تبريد السوق العقارية في تورونتو الكبرى، كما جاء في بيانات "الجمعية الكندية للعقارات".

وأبرز تلك الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة كاثلين وين الليبرالية فرضُ ضريبةٍ عقارية إضافية نسبتُها 15% على الشارين الأجانب في تورونتو وضواحيها.

وتشكل سوقا تورونتو وفانكوفر قاطرةَ ارتفاع أسعار العقارات في كندا.