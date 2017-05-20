كيف تحمي هاتف الاندرويد من السرقة؟

تطبيق حديث أطلق عليه اسم
Pocket Sense
يحمي أصحاب هواتف الاندرويد من السرقة.
ويطلق تطبيق Pocket Sense تنبيها من خلال رنين مرتفع الصوت عندما يحاول السارق اختلاس هاتف الاندرويد من الجيب أو من السلة أو من فوق طاولة مقهى على سبيل المثال لا الحصر.
ويتعين على المستخدم تحديد الحالات مثل
Motion Sense
و
Charge Sense
في خانة الخصائص
التي يطلق فيها التطبيق انذارا مدويا : سرقة الهاتف داخل جيب او سلة، اختلاس الهاتف في مكان عام حين وضعه على مساحة مفتوحة مثل طاولة مقهى أو مكتب في الجامعة ، او عند محاولة تفكيك الهاتف في حالة تعمير البطاريةاستمعوا
زبير الجازي
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