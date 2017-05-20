كيف تحمي هاتف الاندرويد من السرقة؟

تطبيق حديث أطلق عليه اسم

Pocket Sense

يحمي أصحاب هواتف الاندرويد من السرقة.

ويطلق تطبيق Pocket Sense تنبيها من خلال رنين مرتفع الصوت عندما يحاول السارق اختلاس هاتف الاندرويد من الجيب أو من السلة أو من فوق طاولة مقهى على سبيل المثال لا الحصر.

© jacoblund

ويتعين على المستخدم تحديد الحالات مثل

Motion Sense

و

Charge Sense

في خانة الخصائص

التي يطلق فيها التطبيق انذارا مدويا : سرقة الهاتف داخل جيب او سلة، اختلاس الهاتف في مكان عام حين وضعه على مساحة مفتوحة مثل طاولة مقهى أو مكتب في الجامعة ، او عند محاولة تفكيك الهاتف في حالة تعمير البطارية

زبير الجازي