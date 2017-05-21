من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبوصعب

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبوصعب
Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

بلا حدود ليوم الأحد 21-05-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأحد 21 مايو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يتضمّن برنامج بلا حدود مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

مي أبو صعب تتناول الاحتفالات بمناسبة مرور 375 عاما على تأسيس مدينة مونتريال في حديث مع الأستاذ عارف سالم المستشار في بلديّة سان لوران وعضو المجلس التنفيذي في بلديّة مونتريال.

وقد انطلقت الاحتفالات بصورة رسميّة يوم الأربعاء 17 أيّار مايو، الذي يصادف ذكرى تأسيس المدينة في العام 1642.

وأعلن عمدة مونتريال دوني كودير عن افتتاح الاحتفالات بصورة رسميّة وشارك فيها كلّ من رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو ورئيس حكومة كيبيك فيليب كويار وزعماء اللأمم الأوائل.

ومنح العمدة دوني كودير وسام مونتريال إلى 17 شخصا تقديرا للخدمات التي قدّموها للمدينة.

رئيس الحكومة جوستان ترودو يتحدّث خلال افتتاح الاحتفالات بعيد مونتريال ال375 /Paul Chiasson/The Canadian Press)

رئيس الحكومة جوستان ترودو يتحدّث خلال افتتاح الاحتفالات بعيد مونتريال ال375 /Paul Chiasson/The Canadian Press)

وجرت احتفالات في متحف Pointe - à - Callières وفي مركز العلوم في مرفأ مونتريال وأماكن أخرى في المدينة.

وتوّج الاحتفالات في التاسعة إلاّ الربع ليلا حفل إضاءة جسر جاك كارتييه في برنامج إضاءة تفاعليّ رافقته أنغام اوركسترا مونتريال  بقيادة يانيك نيزيه سيغان.

واستمرّ العرض نصف ساعة وأمكن لعشرات الآلاف مشاهدته من مناطق مختلفة من وسط مونتريال وجنوبها بصورة خاصّة.

وكان الطقس الجميل حليف المحتفلين ونعمت مونتريال بنهار مشمس وليل جميل ما ادخل الدفء إلى القلوب.

العلاقات الأميركية الروسية : علامات استفهام مريبة

هل يجوز لدولة ما تزويد دولة أخرى بمعلومات سرية شديدة الحساسية والخطورة؟

السؤال مطروح بشدة حاليا في أعقاب كشف صحيفة الواشنطن بوست معلومات مفادها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب زود وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياغ  خلال اللقاء الذي تم الأسبوع الفائت في البيت الأبيض بمعلومات مصنفة سرية تتعلق بـتنظيم "الدولة الإسلامية".

يقول مراسل هيئة الإذاعة الكندية في واشنطن  يانيك دومون بارون إن المعلومات التي نشرتها الواشنطن بوست تبدو أكيدة ولا يرقى الشك إلى مصداقية الصحيفة، ويضيف:

" المعلومات التي سلمها ترامب في البيت الأبيض، غداة إقالة مدير الإف بي آي جيمس كومي، بالغة السرية تتعلق بتنظيم "الدولة الإسلامية" ومخطط محتمل لوضع متفجرات في الطائرات ضمن أجهزة كومبيوتر محمولة وكذلك اسم المدينة التي تم فيها اكتشاف هذا المخطط، ما يهدد مصادر المعلومات والعلاقات مع الدولة الحليفة التي زودت البيت الأبيض  بهذه المعلومات إلى درجة أن كبار موظفي البيت الأبيض اضطروا إلى إطلاع وكالة الاستخبارات الأميركية وجهاز الأمن القومي عن تسرب هذه المعلومات في محاولة للحد من الخسائر".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب © Reuters/Yuri Gripas

وعن التناقض بين ما قاله مستشار الأمن القومي أمس وما كشفه الرئيس الأميركي اليوم، يقول يانيك دومون بارون:

" للوهلة الأولى بدا تكذيب الخبر من قبل مستشار الأمن القومي متينا أمس حيث أكد أنه كان في المكتب البيضاوي خلال اللقاء، وما أوردته الصحيفة عار عن الصحة " لكن التكذيب يتعلق ببعض المعلومات. فالرئيس لم يكشف المصادر والطريقة التي تم فيها الحصول على تلك المعلومات.

لكن ترامب اعترف اليوم بما حصل، خلافا لما قاله مستشاره للأمن القومي فنشر تغريدة يقول فيها:

"قال إنه كان يريد تقاسم وقائع لأسباب إنسانية لدفع الروس إلى تكثيف حربهم على الإرهاب وكأنه يقول لم أقترف خطأ ذلك أن له الحق شرعيا بتقاسم هذه المعلومات مع من يشاء"

كل ذلك يطرح من جديد العلاقة غير الواضحة بين ترامب والمسؤولين الروس ويتسبب بانتقادات كبيرة لأداء ترامب وحسن تقييمه للأمور.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف © Reuters / Sergei Karpukhin

يقول يانيك دومون بارون:

" الوضع كان سيختلف لو أن ترامب كشف هذه المعلومات لدولة حليفة كبريطانيا مثلا، لكن روسيا  دولة خصمة ومنافسة على الصعيد الإستراتيجي في سوريا التي بإمكانها استعمال تلك المعلومات لإلحاق الضرر بالجهود الأميركية. من هنا الشكوك حول تعامل ترامب مع الروس  وأن ثمة أمورا مريبة ومشبوهة سيما وأنه أسرّ بتلك المعلومات غداة طرد مدير الإف بي آي الذي يحقق في دور روسيا في انتخاب دونالد ترامب.

كل هذه الأمور والتساؤلات المقلقة تدفع بالديموقراطيين وجمهوريين نافذين إلى التنديد بسياسات دونالد ترامب والفوضى السائدة في البيت الأبيض منذ وصوله وتشبيهه بالفيل داخل متجر الخزف. ولعل المقالة المنشورة اليوم في الواشنطن بوست تختصر الوضع السائد وقد جاء فيها: إن الروس أرادوا خلق الفوضى بانتخاب ترامب، ونجحوا.

دخان المعارك في غرب الموصل بين جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وتنظيم
دخان المعارك في غرب الموصل بين جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وتنظيم "داعش" في صورة مأخوذة يوم الإثنين © دانيش صدّيقي / رويترز

العراق: أحزاب جديدة واحتدام الخطاب الطائفي فيما معركة الموصل مستمرة

تواصل القوات العراقية معركة الموصل بهدف انتزاع ما تبقى من ثانية كبريات مدن العراق بقبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح ("داعش").

ومع استمرار معركة الموصل يستمر النزوح عن كبرى مدن شمال العراق، وبشكل متصاعد. وبلغ عدد النازحين عن الموصل نحوٌ من نصف مليون نسمة منذ بدء القوات العراقية الهجوم على المدينة في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.

وفي مجال آخر أعلنت مفوضية الانتخابات قبل أكثر من أسبوع عن مصادقة مجلس المفوضين فيها على منح إجازة تأسيس لخمسة أحزاب جديدة، هي حزب سور العراق، وحركة 15 شعبان الإسلامية ، وتجمع الامل ، وتيار العدالة والنهوض، والتجمع الشعبي المستقل.

وترغب هذه التنظيمات بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة نهاية العام الحالي، ما يرفع عدد الأحزاب والكتل والحركات السياسية في العراق، ومن ضمنه إقليم كردستان، إلى نحوٍ من 330. وتتميز الغالبية العظمى لهذه الأحزاب والحركات بالطابع الديني، كما أن لدى 30 بالمائة منها أجنحة مسلحة مرتبطة بميليشيات نافذة.

وفي مواجهة ارتفاع حدة الخطاب الديني التكفيري، رفعت يوم السبت من الأسبوع الفائت 180 عائلة مسيحية في بغداد دعوى قضائية ضدّ رئيس ديوان الوقف الشيعي العراقي، الإمام السيد علاء الموسوي، بتهمة التحريض. وكان الموسوي قد وصف المسيحيين بـ"الكفار والمشركين"، وأكد على ضرورة "الجهاد" ضدّهم. وبعد رفع الدعوى القضائية ضده حاول الموسوي التوسط لدى المسيحيين من أجل رد الدعوى.

فادي الهاروني حاور الناشط الكندي العراقي الدكتور عمّار حسين صبيح يوم الاثنين حول هذه التطورات في وطنه الأم.

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فئة دولي، سياسة

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