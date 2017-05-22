رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار/ PC / Jacques Boissinot

رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار/ PC / Jacques Boissinot

فيليب كويار في رام الله: تعزيز التعاون الأكاديمي والجامعي

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 22 مايو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

يواصل رئيس الحكومة الكيبيكيّة فيليب كويار جولته الشرق أوسطيّة التي يزور خلالها إسرائيل ورام الله في الضفّة الغربيّة.

ويرافق  كويار في جولته  وزيرة الاقتصاد في حكومة كيبيك دومينيك انغلاد  ووفد من كبار أصحاب الأعمال وعمداء الجامعات ومدراء مراكز الأبحاث في المقاطعة.

وتهدف الزيارة لتعزيز التبادل التجاري بين كيبيك وكلّ من إسرائيل وفلسطين، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات التربية والتعليم.

وعقد كويار أمس الأحد اجتماعا مع نظيره الفلسطينيّ رامي الحمد الله استعرضا خلاله الأوضاع وبحثا في إمكانيّة تعزيز التبادل في العديد من المجالات الاقتصاديّة والأكاديميّة.

وتمّ التوقيع على اتّفاق بين جامعة كوندورديا في مونتريال وجامعة بيت لحم.

رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار( في الوسط) في متحف ياد فاشيم لضحايا الهولوكوست/ : Radio-Canada/Twitter/Martine Biron

رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار( في الوسط) في متحف ياد فاشيم لضحايا الهولوكوست/ : Radio-Canada/Twitter/Martine Biron

ويهدف الاتّفاق بصورة خاصّة إلى تعزيز حركة تنقّل الطلاّب بين فلسطين وكيبيك ولا سيّما في مجال الدراسات الاقتصاديّة والتجاريّة.

كما يتيح لخمسة عشر باحثا فلسطينيّا المشاركة في دورات تدريبيّة مموّلة من صندوق الأبحاث الكيبيكيّ على مدى أربع سنوات.

كما تقدّم كيبيك كلفة الدراسة الجامعيّة لخمسة طلاّب فلسطينيّين.

وتطرّق كويار إلى عمليّة السلام في الشرق الأوسط فأشار إلى أنّ بإمكان كيبيك أن تلعب دورا في اتّفاق سلام بين الطرفين.

وتزامنت جولة كويار مع الزيارة التي يقوم بها  الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب للمنطقة.

"ينبغي إيجاد حلّ لهذا الصراع في يوم من الأيّام. ولكنّه لن يكون سهلا. وكون الرئيس الجديد ( الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب) يريد إعطاء  طاقة جديدة هو أمر جيّد بحدّ ذاته" قال رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار.

ومن المتوقّع أن يلتقي كويار برئيس الحكومة الاسرائيليّة بنيامين نتانياهو يوم الخميس المقبل.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/ وكالة الصحافة الكنديّة)

روابط ذات صلة:

فيليب كويار في زيارة لاسرائيل والضفّة الغربيّة

رئيس حكومة كيبيك في متحف ياد فاشيم

شارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة دولي، سياسة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليسار) وعمدة مونتريال دوني كودير أمام القصر البلدي في مونتريال/Radio-Canada
مركز ترامبلان لمساعدة المهاجرين في مدينة ليفي/ Le Tremplin
محميّة بانف في مقاطعة البرتا/PC
زعيمة حزب المحافظين المؤقّتة رونا أمبروز/Fred Chartrand/CP
دولي، سياسةروحاني وتحدي مواصلة الانفتاح في الظروف الراهنةمجتمعتعاون كيبيكي إسرائيلي لمكافحة الهجمات الإلكترونيةثقافة وفنون، دوليشهر التراث الآسيويّ: الرقص الهنديّ يتألّق في مونتريالإقتصادكندا وألمانيا: شراكة للبحوث الزراعيةالسكان الأصليون، مجتمعاوتاوا: ترودو يؤكّد ثقته بأداء لجنة التحقيق حول نساء السكّان الأصليّيندولي، سياسةفيليب كويار في رام الله: تعزيز التعاون الأكاديمي والجامعيدولي، سياسةبلا حدود ليوم الأحد 21-05-2017انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتكيف تحمي هاتف الاندرويد من السرقة؟سياسة، مجتمعمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 20-05-2017أرقام الأسبوع، إقتصاد، سياسة، صحة، مجتمعأرقام الأسبوع المنتهي السبت 20-05-2017

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية