فيليب كويار في رام الله: تعزيز التعاون الأكاديمي والجامعي

يواصل رئيس الحكومة الكيبيكيّة فيليب كويار جولته الشرق أوسطيّة التي يزور خلالها إسرائيل ورام الله في الضفّة الغربيّة.

ويرافق كويار في جولته وزيرة الاقتصاد في حكومة كيبيك دومينيك انغلاد ووفد من كبار أصحاب الأعمال وعمداء الجامعات ومدراء مراكز الأبحاث في المقاطعة.

وتهدف الزيارة لتعزيز التبادل التجاري بين كيبيك وكلّ من إسرائيل وفلسطين، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات التربية والتعليم.

وعقد كويار أمس الأحد اجتماعا مع نظيره الفلسطينيّ رامي الحمد الله استعرضا خلاله الأوضاع وبحثا في إمكانيّة تعزيز التبادل في العديد من المجالات الاقتصاديّة والأكاديميّة.

وتمّ التوقيع على اتّفاق بين جامعة كوندورديا في مونتريال وجامعة بيت لحم.

ويهدف الاتّفاق بصورة خاصّة إلى تعزيز حركة تنقّل الطلاّب بين فلسطين وكيبيك ولا سيّما في مجال الدراسات الاقتصاديّة والتجاريّة.

كما يتيح لخمسة عشر باحثا فلسطينيّا المشاركة في دورات تدريبيّة مموّلة من صندوق الأبحاث الكيبيكيّ على مدى أربع سنوات.

كما تقدّم كيبيك كلفة الدراسة الجامعيّة لخمسة طلاّب فلسطينيّين.

وتطرّق كويار إلى عمليّة السلام في الشرق الأوسط فأشار إلى أنّ بإمكان كيبيك أن تلعب دورا في اتّفاق سلام بين الطرفين.

وتزامنت جولة كويار مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب للمنطقة.

"ينبغي إيجاد حلّ لهذا الصراع في يوم من الأيّام. ولكنّه لن يكون سهلا. وكون الرئيس الجديد ( الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب) يريد إعطاء طاقة جديدة هو أمر جيّد بحدّ ذاته" قال رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار.

ومن المتوقّع أن يلتقي كويار برئيس الحكومة الاسرائيليّة بنيامين نتانياهو يوم الخميس المقبل.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/ وكالة الصحافة الكنديّة)

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