اوتاوا: ترودو يؤكّد ثقته بأداء لجنة التحقيق حول نساء السكّان الأصليّين

أكّد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو ثقته التامّة بالتحقيق الذي تجريه لجنة خاصّة في مسألة قتل وخطف عدد من نساء السكّان الأصليّين في كندا.

وجاء موقف رئيس الحكومة في وقت ارتفعت بعض الأصوات التي تنتقد البطء في عمليّة التحقيق.

وتحقّق اللجنة التي أنشأتها الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو في مسألة خطف وقتل نحو من 1200 امرأة من سكّان كندا الأصليّين في عدد من أنحاء البلاد.

كما تحقّق في أسباب العنف بحقّ نساء السكّان الأصليّين ودور الشرطة والمدارس الداخليّة والحكومات المحتمل فيه.

وكان رئيس الحكومة يتحدّث نهاية الأسبوع من مدينة ادمنتون في مقاطعة البرتا في وسط الغرب الكنديّ.

وأشار إلى أنّه من غير المستغرب أن تكون اللجنة قد اصطدمت ببعض العقبات وأنّ لجانا بهذه الأهميّة تواجه تحدّيات كبيرة.

وبدأت اللجنة أعمالها مطلع شهر أيلول سبتمبر 2016، ومن المتوقّع أن تصدر تقريرها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل 2017.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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