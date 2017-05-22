شهر التراث الآسيويّ: الرقص الهنديّ يتألّق في مونتريال

شهر أيّار مايو هو شهر التراث الآسيويّ في كندا.

ويحيي الكنديّون من خلاله ثقافات الكنديّين من أصول آسيويّة، وحضارتاتهم وفنونهم، ومساهماتهمم في المجتمع الكنديّ.

وتتعدّد الاحتفالات التي تلقي الضوء على جوانب من هذه الثقافات العريقة وعلى شخصيّات كنديّة من أصول آسيويّة حقّقت النجاح في كندا على أكثر من صعيد.

زميلنا في القسم الفرنسي في راديو كندا الدوليّ ريمون ديمارتو أجرى مقابلة مع الراقص الفنّان الكنديّ الهندي الموهوب تانفير آلام الملود في مدينة مونتريال.

ويقدّم آلام مع الراقصة الأميركيّة الشههيرة كولينا شاكتي عرضا فنّيا في مونتريال بمناسبة شهر التراث الآسيويّ.

ويعرّفنا تانفير آلام بالرقص الهندي وتحديدا برقصة الكاتاك العريقة.

ويشرح كلّ ما يتعلّق بهذا الطراز من الرقص، وكيف تعلّمه، وهو بصدد إكمال دراسته حوله في مدينة تورونتو.

ويشير إلى وجود أنواع عديدة من رقصة الكاتاك، وأنّه يجمع في أدائه بين الطراز الكلاسيكيّ والطراز الحديث.

ويشير إلى الطراز الحديث ويقول إنّه مستوحى من مصمّمة الرقص والراقصة الأميركيّة مارتا غراهام التي طوّرت ثقافة فنيّة خاصّة وتُعتبر من أهمّ المجلّين في فنّ الرقص الحديث.

ويقول إنّ الكاتاك من الرقصات الايقاعيّة وينبغي أن تكون لنا أذن موسيقيّة وهي رقصة معبّرة للغاية تقوم على الدوران وإيقاع الرجلين والعمل كثيرا مع عازفي الآلات.

ولم يحدث أن قدّم الفنّان تانفير آلام عرضا راقصا في بلده الامّ الهند تّى الآن، وقد حالت متابعته للدراسة دون ذلك .

ويأمل أن يتمكّن من ذلك في وقت قريب وربّما خلال فصل الصيف المقبل.