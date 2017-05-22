كندا وألمانيا: شراكة للبحوث الزراعية

وقّع وزير الزراعة الكندي لورانس ماك أولي مع نظيره الألماني كريستيان شميت اتفاق إنشاء شراكة للبحوث الزراعية لمواجهة الطلب العالمي المتنامي على المنتوجات الزراعية.وسيعمل البلدان يدا بيد في أربعة قطاعات في مجال البحوث الزراعية وبخاصة في الانتاج الزراعي المستدام وتقاسم المعلومات والخبرات وتبادل العمال والباحثين في المجال الزراعي.

وسيسعى البلدان إلى إيجاد أفضل السبل لحماية الأراضي الزراعية ومياه الري من المتغيرات المناخية وإيجاد مزروعات تـصمد أكثر في وجه المتغيرات الحرارية كما سيعمدان إلى إيجاد طرق للحؤول دون هدر الأغذية .

ويندرج هذا الاتفاق في إطار تبني اتفاق التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية