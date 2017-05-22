تعاون كيبيكي إسرائيلي لمكافحة الهجمات الإلكترونية

تنامي التهديدات بالهجمات الإلكترونية، تدفع مؤسسة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، هيدرو كيبيك، إلى رفع مستوى الاحتراس واليقظة لحماية شبكة توزيعها الطاقة سيما وأنها تضطر إلى مواجهة ما يقارب الخمسمئة هجوم إلكتروني سنويا ما يقلق بشدة إدارة المؤسسة.

وبهدف محاربة هذه الظاهرة ذات الانعكاسات الكارثية، عقدت هيدرو كيبيك مع نظيرتها الإسرائيلية، "إسرايل إلكتريك"، اتفاقا لتبادل أفضل الطرق لمكافحة خطط قراصنة الإنترنيت، علما أن إسرائيل تحتل مركز القيادة في مجال الأمن الإلكتروني على الصعيد العالمي.

À Rimouski, un poteau d’Hydro-Québec a flanché sous les vents violents. © ICI Radio-Canada/François Gagnon

وبالرغم من أن الهجمات الإلكترونية لم تتسبب بأضرار على شبكة هيدرو كيبيك، فهي تسعى لمضاعفة جهودها للحؤول دون وقوع أية كارثة تصيب كافة مناطق شمال شرق القارة الأميركية.

هذا وقد تم التوقيع على الاتفاق بحضور رئيس الحكومة الكيبيكي فيليب كويار الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية