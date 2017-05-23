هجوم مانشستر: كندا تعلن تضامنها مع المملكة المتّحدة

أعربت الحكومة الكنديّة عن صدمتها إزاء الهجوم الذي استهدف قاعة مانشستر ارينا للحفلات الموسيقيّة في مدينة مانشستر البريطانيّة والذي أوقع 22 قتيلا و59 جريحا من بينهم أطفال.

"الكنديّون مصابون بالصدمة بعد سماع أخبار الهجوم المروّع في مانشستر الليلة الماضية.

من فضلكم فليبق الضحايا وأسرهم في أفكاركم" كتب رئيس الحكومة جوستان ترودو في تغريدة.

كما أعرب وزير الأمن العام رالف غوديل في تغريدة عن "قلقه العميق حيال الهجوم الوحشيّ في المملكة المتّحدة" وأضاف مؤكّدا وقوف الكنديّين جميعا إلى جانب الشعب البريطاني.

وندّدت رئيسة حكومة اونتاريو كاثلين وين ورئيس حكومة كيبيك فيليب كويار بالهجوم.

وأفادت الحكومة الكنديّة في بيان أنّها تعمل للتأكّد من عدم وجود كنديّين بين الضحايا.

وأوعزت إلى الرعايا الكنديّين الذين يحتاجون للمساعدة بالاتّصال بالمفوضيّة العليا الكنديّة ووضعت أرقام هاتف في تصرّفهم.

وكانت الشرطة البريطانيّة قد أعلنت عن سقوط 19 قتيلا على الأقلّ في انفجار وقع في قاعة مانشستر أرينا للحفلات الموسيقيّة.

ووقع الهجوم في العاشرة والنصف ليلا فيما كان المشاهدون يخرجون من حفل أحيته المغنّية الأميركيّة اريانا غراندي.

وأفادت المعلومات أنّ انتحاريّا نفّذ الهجوم وألقت الشرطة القبض اليوم على شخص في الثالثة والعشرين من العمر يُشتبه بعلاقته بالهجوم.

وأعلنت رئيسة الحكومة تيريزا ماي أنّ الشرطة تعرف هويّة منفّذ الهجوم.

و لم تتأكّد بعد صحّة المعلومات التي تفيد بأنّ تنظيم ما يُعرف "بالدولة الاسلاميّة" تبنّى الهجوم.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)

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