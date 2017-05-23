مقاطعة البرتا: سياسة جديدة لإدارة النفايات

تسعى حكومة البرتا برئاسة راشيل نوتلي إلى تعديل سياستها المتعلّقة بإدارة النفايات في المقاطعة.

وتحتلّ البرتا المرتبة الأولى من بين المقاطعات الكنديّة من حيث حجم النفايات للفرد التي تنتجها.

وتأمل الحكومة في الانتهاء من إجراء التعديل خلال فصل الخريف المقبل 2017.

"لدينا تغييرات عمليّة يمكن القيام بها، وسوف يكون أداؤنا مماثلا لمعايير الأداء في المقاطعات الأخرى" قالت شانون فيليبس وزيرة البيئة والمتنزّهات في البرتا.

وأشارت إلى احتمال اعتماد القواعد المتّبعة في مقاطعة بريتيش كولومبيا المجاورة لمقاطعة ألبرتا.

وتعمل بريتيش كولومبيا بصورة خاصّة على استرجاع النفايات من قطاعات الصناعة والتجارة ومن المؤسّسات التي تشكّل 70 بالمئة من مجموع النفايات.

شانون فيليبس وزيرة البيئة في مقاطعة البرتا/ CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة © CBC

ولا تسترجع البرتا حاليّا سوى 16 بالمئة من هذه النفايات وتسعى من خلال تعديل سياستها إلى استعادة 50 بالمئة منها على الأٌقلّ كما قالت وزيرة البيئة في البرتا شانون فيليبس.

وتأمل فيليبس في أن يشكّل تعديل سياسة إدارة النفايات الفرصة لتنويع اقتصاد المقاطعة وتوفير فرص عمل مستدامة واجتذاب الصناعة الخضراء.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)