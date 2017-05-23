هجوم مانشستر الانتحاري: تيريزا ماي تندّد بهجوم جبان

وصلت رئيسة الحكومة البريطانيّة تيريزا ماي إلى مدينة مانشستر التي استهدفها هجوم انتحاري ليل أمس الاثنين.

وقامت بزيارة مقرّ شرطة المدينة كما زارت مستشفى الأطفال لتفقّد ضحايا الهجوم الذي أوقع 22 قتيلا و59 جريحا من بينهم أطفال.

ووقع الهجوم في العاشرة والنصف ليلا فيما كان المشاهدون يخرجون من حفل أحيته المغنّية الأميركيّة اريانا غراندي.

وأفادت المعلومات أنّ انتحاريّا نفّذ الهجوم وألقت الشرطة القبض اليوم على شخص في الثالثة والعشرين من العمر يُشتبه بعلاقته بالهجوم.

وأعلنت السلطات البريطانيّة هويّة منفّذ الهجوم ويُدعى سلمان عبيدي.

وتوالت ردود الفعل المندّدة منذ الاعلان عن الهجوم الانتحاري الذي وقع في قاعة مانشستر أرينا للحفلات في مدينة مانشستر البريطانيّة مساء أمس الاثنين.

وأعربت الحكومة الكنديّة عن صدمتها إزاء الهجوم الذي أوقع 22 قتيلا و59 جريحا من بينهم أطفال.

"الكنديّون مصابون بالصدمة بعد سماع أخبار الهجوم المروّع في مانشستر الليلة الماضية.

من فضلكم فليبق الضحايا وأسرهم في أفكاركم" كتب رئيس الحكومة جوستان ترودو في تغريدة.

كما أعرب وزير الأمن العام رالف غوديل في تغريدة عن "قلقه العميق حيال الهجوم الوحشيّ في المملكة المتّحدة" وأضاف مؤكّدا وقوف الكنديّين جميعا إلى جانب الشعب البريطاني.

وندّدت رئيسة حكومة اونتاريو كاثلين وين ورئيس حكومة كيبيك فيليب كويار بالهجوم.

يتحدّث الصحافي في تلفزيون راديو كندا ريمون سان بيار من مانشستر فيشير إلى الاجراءات الأمنيّة التي اتّخذتها الشرطة في أعقاب الهجوم.

وقد طُلب من وسائل الاعلام عدم الخوض في التكهّنات كما يقول ريمون سان بيار.

ويضيف أنّ الشرطة لا تعطي إلاّ معلومات قليلة حول ما يجري.

والتحقيق يتقدّمّ بسرعة وقامت الشرطة بمداهمات في جنوب مانشستر.

وتمّ تعليق الحملة الانتخابيّة التي كانت تجري استعدادا للانتخابات االمحدّدة في الثامن من شهر حزيران يونيو المقبل .

وينقل الصحافي ريمون سان بيار عن رئيسة الحكومة تيرزا ماي قولها "إنّ الهجوم جبان ويستهدف عمدا اطفالا وشبّانا أبرياء ومسالمين كان ينبغي أن يتمتّعوا بواحدة من أجمل ليالي حياتهم ".

وقد أجرت ماي اتّصالات بكلّ من الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الايطاليّة باولو جنتيلوني ورئيس الحكومة الاستراليّ مالكولم تورنبول.

وأكّد ترامب وقوف الشعب الأميركيّ إلى جانب بريطانيا وأنّ "عزمنا لن يتراجع أبدا أمام الارهاب" كما قال الرئيس الأميركيّ.

هذا وأعرب أبناء مانشستر عن تضامنهم مع الضحايا وقاموا بنقل الأغذية والمياه إلى ذوي الضحايا في المستشفيات التي تجري معالجتهم فيها.

كما تطوّع العديد من سائقي الأجرة في المدينة لنقل المصابين مجانا إلى المستشفيات.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)