أوتاوا ليست بمنأى عن هجوم إرهابي

في تعليقه على العملية الإرهابية في مانشستر، اعتبر عمدة العاصمة الكندية أوتاوا جيم واطسون، أن الاعتداء الأخير يذكرنا بأن ما من مدينة في العالم بمنأى عن التعرض للتهديدات الإرهابية.

وأكد أن مسألة الأمن تبقى اهتماما كبيرا في العاصمة الفيديرالية خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين بعد المئة لتأسيس الفيديرالية الكندية. وشدد واطسون على أن التعاون بين مختلف مستويات الحكومات وأجهزة الشرطة واجب يفرض نفسه.

وأضاف واطسون: " لا شك أن العام 2017 عام مهم جدا وستستقبل هضبة البرلمان آلاف الزوار بمناسبة العيد، وهذا أحد أسباب ضرورة مواصلة الحوار لتقليص احتمال تعرض العاصمة إلى اعتداءات إرهابية".

Le maire d’Ottawa, Jim Watson

وأشار العمدة إلى أنه لم يتداول بعد مع قائد شرطة العاصمة لكن من الطبيعي زيادة الإجراءات الأمنية عند وقوع أي عمل إرهابي في العالم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية