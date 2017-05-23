“اليمن السعيد”؟ بل الممعن في التعاسة

تكاد الحرب الدائرة رحاها في اليمن منذ أكثر من سنتين أن تكون منسية وشبه مغيبة عن الإعلام الدولي، بالرغم من سقوط ما لا يقل عن عشرة آلاف ضحية وتدمير البنى التحتية ومشاركة علنية للمملكة السعودية وإيران فيها.

والمأساة اليمنية تلامس الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والأعداد تتكلم:

تسعة عشر مليون كائن بشري بحاجة إلى مساعدات إنسانية

سبعة ملايين إنسان على شفير المجاعة

وسبعة عشر ألف إصابة بداء الكوليرا ... والعالم يتفرج

أحد المصابين بالكوليرا © Mohamed al-Sayaghi/Reuters

أضواء على المأساة – الكارثة وعودة إلى بعض المحطات التاريخية التي أوصلت اليمن إلى ما هو عليه اليوم في التقرير التالي:

راديو كندا الدولي - هيئة الإذاعة الكندية