أحد الأحياء التي تعرضت للتدمير

أحد الأحياء التي تعرضت للتدمير
Photo Credit: Reuters / Abduljabbar Zeyad

“اليمن السعيد”؟ بل الممعن في التعاسة

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 23 مايو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تكاد الحرب الدائرة رحاها في اليمن منذ أكثر من سنتين أن تكون منسية وشبه مغيبة عن الإعلام الدولي، بالرغم من سقوط ما لا يقل عن عشرة آلاف ضحية وتدمير البنى التحتية ومشاركة علنية للمملكة السعودية وإيران فيها.

والمأساة اليمنية تلامس الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والأعداد تتكلم:

تسعة عشر مليون كائن بشري بحاجة إلى مساعدات إنسانية

سبعة ملايين إنسان على شفير المجاعة

وسبعة عشر ألف إصابة بداء الكوليرا ... والعالم يتفرج

أحد المصابين بالكوليرا
أحد المصابين بالكوليرا © Mohamed al-Sayaghi/Reuters

أضواء على المأساة – الكارثة وعودة إلى بعض المحطات التاريخية التي أوصلت اليمن إلى ما هو عليه اليوم  في التقرير التالي:

استمعوا

راديو كندا الدولي - هيئة الإذاعة الكندية

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فئة دولي، سياسة، مجتمع

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