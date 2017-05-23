انتهاك سرية وكالة الدخل الكندي

طردت وكالة الدخل الكندية أحد موظفيها بعد أن اكتشفت أنه انتهك سرية المعلومات عن ملفات عدد من دافعي الضرائب في مقاطعات البراري.

وأفادت المعلومات أنه تمكن من الاطلاع على ثمانية وثلاثين ملفا خاصا كما راجع بصورة سريعة 1264 ملفا آخر. وأكدت الوكالة أنه "لم يجرِ أي تعديل على الملفات"

وأشارت الوكالة إلى أن المعلومات التي اطلع عليها تتعلق باسم المكلف ورقم بطاقة ضمانه الاجتماعي ومدخوله السنوي ومعلومات حول عمله. كما أكدت أنها لن تبلغ الشرطة بالحادث.

Le bureau montréalais de l’Agence du revenu du Canada © Radio-Canada

وكانت التحقيقات انتهت في تشرين الثاني – نوفمبر من العام الماضي وتم تبليغ الثمانية والثلاثين مكلفا الذين اطلع الموظف على ملفاتهم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية