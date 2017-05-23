إفطار تقارب ثقافي في شهر الرحمة والغفران

تنظم جمعية "العربية كيبيك" (Al Arabiya-Québec) عشاءها السنوي هذه السنة خلال شهر رمضان.

وتقيم الجمعية التي أبصرت النور عام 2005 إفطارها تحت عنوان "عشاء تقارب بين الثقافات المتفاعلة" (Souper de rapprochement interculturel).

لقطة من إفطار رمضاني في مدينة ريموسكي في مقاطعة كيبيك (أرشيف) © Radio-Canada

ويحل رمضان هذه السنة على كيبيك فيما هذه المقاطعة الكندية لا تزال تحمل جراحاً مؤلمة جراء الهجوم الدامي على المصلين في مسجد كيبيك الكبير في أواخر كانون الثاني (يناير) الفائت.

كما أن العالم، بشرقه وغربه، لا يزال يشهد هجمات دامية ضد المدنيين الأبرياء يقول مرتكبوها إنهم يقومون بها باسم الإسلام، في ظل استهجان إسلامي واسع، وكان آخرها الهجوم الانتحاري الدامي الليلة الماضية في مانشستر في المملكة المتحدة.

حاورتُ الرئيسة المؤسسة لجمعية "العربية كيبيك" السيدة سعاد بونخلة حول إفطار التقارب الثقافي الذي تنظمه الجمعية.