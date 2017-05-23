كندا: مبيعات الجملة الشهرية تتجاوز 60 مليار دولار لأول مرة

ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات الجملة في كندا بنسبة 0,9% في آذار (مارس) الفائت لتبلغ 60,2 مليار دولار، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وهذه أول مرة تتخطى فيها مبيعات الجملة في كندا عتبة الـ60 مليار دولار.

وعوّض ارتفاع الصادرات من خشب البناء التراجع في مبيعات السيارات والمعدات الثقيلة في آذار (مارس).

مصنع سيارات "جنرال موتورز" في أوشاوا في مقاطعة أونتاريو (أرشيف) © CP / Adrian Wyld

وارتفعت مبيعات الجملة في أربعة من القطاعات السبعة الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء، وتمثل هذه القطاعات الأربع 60% من إجمالي المبيعات.

وسُجل الارتفاع الأكبر في قطاع مواد البناء ومستلزماته حيث بلغت مبيعات الجملة في آذار (مارس) الفائت 8,4 مليارات دولار، وهو سقف قياسي، أي بزيادة 3,9% عن مستواها في الشهر الذي سبق، شباط (فبراير) 2017، وبزيادة 10,6% عن مستواها في آذار (مارس) 2016.

وتضيف بيانات وكالة الإحصاء أن مبيعات الجملة في الربع الأول من عام 2017 ارتفعت بنسبة 3,7% عن المبيعات في الربع الأخير من عام 2016، وهذا أكبر ارتفاع فصلي لها منذ الربع الثاني من عام 2008.

(وكالة الصحافة الكندية)