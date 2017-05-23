ثلاثة أرباع المالكين الكنديين غير قادرين على تحمل ارتفاع قسطهم العقاري بأكثر من 10%

يفيد استطلاع جديد أجراه مصرف "مانولايف" (Manulife Bank) الكندي أن نحواً من ثلاثة أرباع مالكي المساكن الكنديين قد يواجهون مصاعب في تسديد أقساطهم العقارية إذا ما ارتفعت بنسبة تفوق 10%.

فقد قال 14% من المستطلَعين إنهم غير قادرين على تحمل أي ارتفاع في أقساطهم العقارية مهما كان ضئيلاً، فيما قال 38% آخرون منهم إنهم قادرون على مواجهة ارتفاع في الأقساط يبلغ حده الأقصى 5% قبل أن يواجهوا مصاعب في التسديد، وقال 20% آخرون إن بإمكانهم تحمل ارتفاع حده الأقصى 10%.

فرع لمصرف "مانولايف" ("مانوفي" بالفرنسية) الكندي (أرشيف) © هيئة الإذاعة الكندية

ورأى رئيس مجلس إدارة مصرف "مانولايف" ("مانوفي" بالفرنسية) ريك لوني أنّ عدم قدرة 72% من المالكين الكنديين على تحمل زيادة في أقساطهم العقارية تفوق نسبتها 10% هو أمر يبعث على القلق، لاسيما وأن أسعار الفائدة العقارية هي حالياً في "مستويات قياسية دنيا".

وشمل الاستطلاع 2098 مالكاً تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عاماً وتبلغ مداخيلهم الأسرية السنوية 50 ألف دولار وما فوق، وأُجري على الإنترنت خلال الأسبوعيْن الأوليْن من شباط (فبراير) الفائت.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)