رئيسة حكومة اونتاريو كاثلين وين/Frank Gunn/CP

رئيسة حكومة اونتاريو كاثلين وين/Frank Gunn/CP

اونتاريو: خفض أسعار الكهرباء كلفته عالية

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 24 مايو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلن مكتب المسؤوليّة الماليّة في اونتاريو أنّ خطّة الحكومة لخفض أسعار الكهرباء في المقاطعة ستكلّف 45 مليار دولار.

وتوقّع ستيفن لوكلير مدير المكتب أن تؤدّي الخطّة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في غضون 10 سنوات.

ولم يستبعد ن ترتفع الكلفة أكثر في حال وقعت الحكومة في العجز ما يضطرّها للاستدانة لتتمكّن من الوفاء بتعهّدها.

ويصوّت النواب في اونتاريو على مشروع قانون رفعته الحكومة الليبراليّة المحليّة برئاسة كاثلين وين لخفض سعر الكهرباء بنسبة 17 بالمئة إضافيّة وخفض إضافيّ للفئات المعوزة ولأبناء المقاطعة المقيمين في المناطق البعيدة.

ويقول مدير مكتب المسؤوليّة الماليّة إنّ الخطّة تتيح للمستهلكين تحقيق وفورات تصل إلى 24 مليار دولار.

امدادات كهربائيّة/: Radio-Canada

امدادات كهربائيّة/: Radio-Canada

وكانت رئيسة الحكومة قد أقرّت في وقت سابق أنّ خطّتها ستؤدّي إلى ارتفاع سعر الكهرباء على المدى البعيد.

ورأت أنّ ارتفاع الفواتير يعكس زيادة التضخّم على مدى  السنوات الأربع  المقبلة

وتوقّع حزب المحافظين المحلّي وهو حزب المعارضة في اونتاريو أن تؤدّي خطّة الحكومة إلى ارتفاع سعر الكهرباء بحدّة بعد أربع سنوات أي بعد موعد الانتخابات التشريعيّة التي تجري العام المقبل في اونتاريو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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