البرتا: تلاميذ مدرسة يتظاهرون للتنديد بمجموعات تثير الخوف من المهاجرين

شهدت مدرسة ليندسي ثوربر في ريد دير في مقاطعة البرتا الأسبوع الماضي مشاجرات بين عدد من التلاميذ بمن فيهم تلاميذ سوريّون.

وتطوّرت المشاجرات ما دفع بإدارة المدرسة إلى تعليق 8 تلاميذ عن الدراسة.

وتظاهر عشرات الطلاّب للاحتجاج على ما وصفوه بتساهل إدارة المدرسة مع التلاميذ السوريّين أكثر منه مع باقي التلاميذ.

وتطوّرت المظاهرة واضطرّت الشرطة الفدراليّة للتدخّل.

وازداد الخلاف حدّة بعد أن تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر فيه التلاميذ السوريّون وهم يضربون التلاميذ الباقين، وتبيّن أنّه غير صحيح.

وشارك في المظاهرة مجموعات وأشخاص لا علاقة لهم بمدرسة ليندسي ثوربان.

وشارك فيها أحد أعضاء منظّمة التحالف العالمي المناهض للاسلام.

ودعا إلى عدم تقديم التسويات للمهاجرين واللاجئين الذين يأتون إلى كندا، وإلى الدفاع عن القيم الكنديّة.

وردّ التلاميذ بالتأكيد على أهميّة الانفتاح وأنّ المشاجرات التي حصلت لا علاقة لها بالدين ولا بالعرق.

وأكّدت إدارة المدرسة من جهتها أنّها تتعامل مع الجميع بالتساوي وبالعدل.

وأكّدت في رسالة وجّهتها إلى ذوي التلاميذ أنّها تحرص على سلامة التلاميذ.

ودعت الجميع إلى استئناف الدروس مؤكّدة أنّه لا داعي للخوف على الإطلاق.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)

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