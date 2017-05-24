عقد جماعي جديد بين حكومة نيو برونزويك واتحاد المعلمين

وقعت اليوم حكومة مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) عقداً جماعياً مع اتحاد المعلمين في المقاطعة.

ويشمل العقد نحواً من ثمانية آلاف مدرس ومدرس بديل ومدير ومساعد مدير في هذه المقاطعة الكندية المطلة على المحيط الأطلسي، ومدته خمس سنوات.

ووصف رئيس مجلس الخزينة في نيو برونزويك، روجيه مولانسون، العقد الجديد بالـ"تاريخي"، ورأى أنه سيساعد المقاطعة في بلوغ أهداف خططها التربوية العشرية.

جلسة للجمعية التشريعية لمقاطعة نيو برونزويك في فريديريكتون (أرشيف) © CP / Andrew Vaughan

وينص العقد الجماعي الجديد على زيادة الرواتب بنسبة 1% وإضافة 250 مدرّس إلى الجسم التعليمي خلال السنتيْن المقبلتيْن.

وسيعمل هؤلاء في المدارس في مجالات الأساليب التربوية والموارد والتوجيه وتعليم القراءة والكتابة والحساب وتوفير الدعم في مجال الصحة النفسية والدعم للطلاب المتفوقين.

ويتضمن العقد أيضاً برنامجاً تشارك فيه 17 مدرسة ابتداءً من أيلول (سبتمبر) 2018 ويهدف لزيادة مدة التعليم بساعة يومياً لبعض الطلاب من صف الحضانة إلى السنة الثانية.

(وكالة الصحافة الكندية)