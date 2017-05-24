ما تأثير قمة الرياض على النزاع السوري؟

تشهد البادية السورية تسابقاً على بسط النفوذ عليها بين قوات النظام السوري وحلفائها وقواتٍ معارضة سورية لاسيما من "الجيش السوري الحر".

وكانت القوات الحكومية السورية وحلفاؤها قد سيطرت قبل أيام على مناطق واقعة إلى الشرق من مدينة السويداء في جنوب سوريا.

وأطلقت يوم الاثنين فصائل من المعارضة السورية المسلحة المدعومة من طيران التحالف الذي تقوده واشنطن "معركة بركان البادية" بهدف استعادة السيطرة على المواقع التي سيطرت عليها قوات نظام الرئيس بشار الأسد وحلفاؤها.

الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة مع الـ"بي بي سي" (أرشيف) © AP / Sana

وكان طيران التحالف قد أغار يوم الخميس الفائت على قوات موالية للنظام السوري كانت متجهة إلى معبر التنف الحدودي مع العراق والأردن.

هل من رابط بين القمة العربية الإسلامية الأميركية الأخيرة في الرياض وما يجري حالياً في سوريا؟ سؤال طرحته على رئيس "المنتدى الديمقراطي السوري الكندي" والمدير العام لـ"منظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة" في مونتريال.

(سي بي سي / القدس العربي)