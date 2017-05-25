بريتيش كولومبيا: شابّة تجاوزت محنتها وحصلت على شهادة جامعيّة

شاركت الطالبة البنغاليّة رومانا منظور في حفل تخرّج طلاّب كليّة الحقوق التابعة لجامعة بريتيش كولومبيا وتسلّمت شهادتها تحت أنظار طفلتها.

وكانت قصّة هذه الشابّة قد تصدّرت العناوين عام 2011 عندما ذهبت في زيارة إلى بلدها الأمّ بنغلادش.

"عدت إلى بنغلادش لأجمع معلومات من أجل أطروحتي. وأردت أن اجد حلاّ لبعض مشاكلي الشخصيّة" قالت منظور.

وكانت عازمة على طلب الطلاق من زوجها. لكنّ هذا الأخير رفض طلبها ومنعها من متابعة الدراسة.

وتطوّر الخلاف بينهما فما كان منه إلاّ أن لحق بها إلى منزل والديها ورمى مادّة الأسيد على وجهها فأصيبت بجروح خطيرة وفقدت بصرها.

لكنّ إعاقتها لم تحل دون متابعتها الدراسة لدى عودتها إلى كندا.

فقد عادت بعد شهر على الحادثة مع ذويها واستقرّوا جميعا في بريتيش كولومبيا.

ونالت فضلا عن شهادة الحقوق، شهادة ماجيستير في العلوم السياسيّة.

وشكرت رومانا منظور جامعة بريتيش كولومبيا ورفاقها الطلاّب للدعم الماديّ والمعنويّ الذي قدّموه لها.

"لما استطعت متابعة دراسة الحقوق لولا دعم عائلتي في جامعة بريتيش كولومبيا" قالت رومانا منظور.

وكان الطلاّب قد قاموا بحملة لجمع التبرّعات لتأمين قسط الجامعة لرفيقتهم.

كما أعربت رومانا منظور عن امتنانها لعميد جامعة بريتيش كولومبيا في حينه ستيفن توب الذي ساعد في قدوم أهلها وطفلتها التي كانت في الخامسة من العمر إلى فانكوفر.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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