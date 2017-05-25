كويار:لا انتخابات مستعجلة في كيبك

أكّد رئيس حكومة كيبك فيليب كويار أنه لا يعتزم الدعوة لانتخابات عامة مستعجلة في مقاطعة كيبك قبل الموعد المحدد سابقا لإجرائها أي في شهر أكتوبر تشرين الأول 2018 مستبعدا بذلك أي سيناريو للدعوة لانتخابات عامة مستعجلة في المقاطعة.

وأشار كويار إلى أنه لا يرغب الاستفادة من ضعف منافسيه.

رئيس حكومة كيبك فيليب كويار خلال مؤتمر صحافي © Radio-Canada / A-A Paré

يذكر أن القانون الانتخابي في كيبك ينص على إجراء انتخابات في موعد محدد أي كل أربع سنوات لكن لرئيس الحكومة في مقاطعة كيبك الحق في الدعوة لانتخابات عامة في حال رأى ذلك مناسبا كما فعلت رئيسة حكومة كيبك السابقة بولين ماروا حين دعت لانتخابات عامة مستعجلة في شهر مارس آذار 2014 وكانت النتيجة خسارة هذه الاتخابات لصالح الحزب الليبرالي.

وأكّد كويار الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لإسرائيل أنه لا يجد مبررا لعدم احترام القانون المعتمد في كيبك نافيا بذلك بعض الشائعات التي سرت في الأيام القليلة الماضية.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)