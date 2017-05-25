كويار:لا انتخابات مستعجلة في كيبك

أكّد رئيس حكومة كيبك فيليب كويار أنه لا يعتزم الدعوة لانتخابات عامة مستعجلة في مقاطعة كيبك قبل الموعد المحدد سابقا لإجرائها أي في شهر أكتوبر تشرين الأول 2018 مستبعدا بذلك أي سيناريو للدعوة لانتخابات عامة مستعجلة في المقاطعة.
وأشار كويار إلى أنه لا يرغب الاستفادة من ضعف منافسيه.
يذكر أن القانون الانتخابي في كيبك ينص على إجراء انتخابات في موعد محدد أي كل أربع سنوات لكن لرئيس الحكومة في مقاطعة كيبك الحق في الدعوة لانتخابات عامة في حال رأى ذلك مناسبا كما فعلت رئيسة حكومة كيبك السابقة بولين ماروا حين دعت لانتخابات عامة مستعجلة في شهر مارس آذار 2014 وكانت النتيجة خسارة هذه الاتخابات لصالح الحزب الليبرالي.
وأكّد كويار الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لإسرائيل أنه لا يجد مبررا لعدم احترام القانون المعتمد في كيبك نافيا بذلك بعض الشائعات التي سرت في الأيام القليلة الماضية.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)
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