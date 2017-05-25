مقاطعة نوفا سكوشا على موعد مع الانتخابات التشريعيّة

يتوجّه الناخبون في نوفا سكوشا إلى صناديق الاقتراع في الثلاثين من شهر أيّار مايو الجاري لاختيار نوّابهم وحكومتهم المقبلة.

ويتنافس في الانتخابات الحزب الليبرالي المحلّي بزعامة ستيفن ماكنيل رئيس الحكومة الخارج، وحزب المحافظين المحلّي بزعامة جيمي بيلي والحزب الديمقراطيّ الجديد بزعامة غاري باريل وحزب الخضر بزعامة توماس ترابنبرغ.

وبدأ التصويت المبكّر يوم السبت الماضي في وقت يواصل الزعماء جولاتهم في مختلف أنحاء المقاطعة للترويج لبرامجهم الانتخابيّة.

وتعهّد رئيس الحكومة الخارج في لقاء مع أعضاء المجلس البلديّ في هليفكس بتقديم الدعم الماليّ لعدد من المشاريع من بينها خطّ قطار في ضواحي العاصمة ومشروع لإقامة صالة عرض فنيّة على الواجهة البحريّة للمدينة.

كما دافع ماكنيل عن مشروعه لإقامة مركز طوارئ في بايرز ليك في هليفكس يتيح نقل المرضى من شبه الجزيرة إلى مستشفيات المدينة.

وانتقد زعيم المحافظين جيمي بيلي في لقاء مع المجلس البلدي الليبراليّين الذين لم يستشيروا أعضاء المجلس حول المشروع مركز الطوارئ.

وأكّد أنّ شيئا من هذا القبيل لن يحدث مع حزب المحافظين.

وتعهّد بيلي بتحديث شرعة المدينة لمنح البلديّة صلاحيّات إضافيّة.

وتفيد استطلاعات الرأي عن تقدّم الحزب الليبراليّ على منافسيه قبل أسبوع على موعد الانتخابات.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)