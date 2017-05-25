رئيس حكومة مانيتوبا مستاء من معارضة أحد نوابه

أعرب رئيس حكومة مقاطعة مانيتوبا بريان باليستر عن استيائه من موقف أحد نواب حزبه ستيفن فليتشر المعارض لمشروع قانون يتعلق بقطاع الطاقة.

يشار إلى أن فليتشر أعرب عن تنديده بمشروع القانون رقم 19 الذي يلحظ إنشاء شركة لطاقة فعالة في مانيتوبا واسمها بالانجليزية Efficiency Manitoba وهي وكالة حكومية غايتها تخفيض استخدام الكهرباء والغاز الطبيعي في المقاطعة.

ستيفن فليتشر النائب عن حزب المحافظين في مانيتوبا والوزير السابق في حكومة ستيفن هاربر © PC / Fred Chartrand

يذكر أن الشركة الجديدة تحل مكان برنامج سابق للطاقة في مانيتوبا Power Smart ورغم أن الشركة الجديدة هي شركة مستقلة فإنها ستمول بشكل جزئي من قبل هيدرو مانيتوبا.

وخلال القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون الذي قدمته حكومة الحزب التقدمي المحافظ في مانيتوبا بزعامة باليستر، حاول النائب عن الحزب ستيفن فليتشر تأخير اعتماد مشروع القانون 19 عبر اعتماده ما يعرف بإعاقة برلمانية ضد حزبه بطرحه أسئلة عديدة والهدف الوحيد من ذلك تعطيل اعتماد مشروع القانون.

يشار إلى أن ستيفن فليتشر الذي كان وزيرا في حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر يعتقد بأن مشروع الشركة الجديدة غير نافع وكلفته باهظة وأن انطلاقة المشروع الجديد ستكلف ما بين 75 و100 مليون دولار لخزينة المقاطعة وأن مانيتوبا تملك فائضا من الطاقة حاليا.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)