إجازات سنوية لجميع عمال أونتاريو: ثلاثة أسابيع لخمس سنوات عمل

أوصى تقرير رفعه أخصائيون لحكومة مقاطعة أونتاريو برئاسة كاثلين وين بأنه يحق لجميع العمال في مقاطعة أونتاريو الحصول على إجازات سنوية مدتها ثلاثة أسابيع بعد عملهم عند صاحب العمل نفسه مدة خمس سنوات على الأقل.

ويأتي هذا التقرير بعد سنتين من استشارات أجراها خبراء كلفتهم حكومة المقاطعة بفحص قوانين العمل المعمول بها في أونتاريو.

وكشف الخبراء في تقريرهم أنهم لمسوا خلال الفحص الذي أجروه على قوانين العمل نقص المعرفة والفهم بالحقوق التي تقرها القوانين المعروفة بقانوني نظم العمل وقانون علاقات العمل.

وزير العمل في مقاطعة أونتاريو كيفن فلين الذي أعرب عن رغبة الحكومة بتغيير أنظمة العمل © Canadian Press/ Frank Gunn

ورفعوا ما يقرب من مئتي توصية الأولى منها تجميع القوانين الثلاثة المعمول بها حاليا في قانون واحد أي القوانين التي تطال العمال وأصحاب العمل وهي القانون حول أنظمة الاستخدام والقانون حول علاقات العمل والقانون حول الصحة والسلامة في العمل على أن يدرس القانون الجديد لطلاب المرحلة الثانوية بهدف إطلاعهم على حقوقهم.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)