مصر: قيود جديدة على حرية الإعلام والتعبير

قامت السلطات المصرية مساء أمس بحجب واحدٍ وعشرين موقعاً إخبارياً إلكترونياً بحجة تضمنها محتوى "يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب"، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

والمواقع المحجوبة مصرية وقطرية في غالبيتها الساحقة، ومن أبرزها الموقعُ الرئيسي لقناة الجزيرة القطرية ووكالةُ الأنباء القطرية، التي اتهمت وزارةُ الخارجية القطرية "جهةً غيرَ معروفة" باختراقِها.

وأحد المواقع المحجوبة هو لتلفزيون "الشرق" المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين والذي يبث من تركيا.

ورحبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري بهذا القرار. وقال وكيل اللجنة، اللواء يحيى كدواني، في حديث صحفي إن "قرار حجب هذه المواقع تأخر كثيراً نظراً لأنها تبث محتوى يضر بالأمن القومي والسلام الاجتماعي".

عبد الفتاح السيسي يقسم اليمين الدستورية رئيساً لمصر في 8 حزيران (يونيو) 2014 © Reuters

وقال مصدران أمنيان مصريان لوكالة "رويترز" للأنباء إن هذه المواقع قد حُظرت بسبب انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أو لتلقيها تمويلاً من قطر.

لكن قرار الحظر شمل أيضاً موقع "مدى مصر" الذي يعمل من داخل مصر ويصف نفسه بأنه تقدمي، وليست له انتماءات إسلامية أو علاقات بقطر، كما أنه طال موقع "هافينغتون بوست" باللغة العربية.

حاورتُ نائب مدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" الأستاذ زياد عبد التوّاب حول قرار الحظر الذي اتخذته السلطات المصرية، مع الإشارة إلى أنها ليست المرةَ الأولى التي تتعرض فيها حرية الإعلام والتعبير للانتهاك في مصر منذ وصول عبد الفتّاح السيسي إلى سدة الرئاسة في حزيران (يونيو) 2014.

(ا ف ب / بي بي سي)