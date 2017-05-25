كندا: 575 وظيفة بفضل مركز خدمات أعمال جديد لـ”تي دي بنك” في مونكتون

أعلنت أمس مجموعة "بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)" (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية، عن افتتاح مركز لخدمات الأعمال في مونكتون عام 2019.

وإطلاق هذه المركز يوجد ما يصل إلى 575 وظيفة بدوام كامل على امتداد ست سنوات في مونكتون، كبرى مدن مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) الكندية المطلة الواقعة على ساحل الأطلسي.

وستحصل مجموعة "بنك تورونتو دومينيون" على مساعدة مالية حكومة نيو برونزويك يصل حجمها إلى 9 ملايين دولار لقاء افتتاحها مركز خدمات الأعمال.

وستقدّم مؤسسة "أوبورتيونيتيز نيو برونزويك" (Opportunities New Brunswick) التابعة لحكومة نيو برونزويك 6,8 ملايين دولار من أصل هذا المبلغ على شاكلة قرض داعم.

رئيس حكومة نيو برونزويك الليبرالية برايان غالانت (أرشيف) © CBC (هيئة الإذاعة الكندية)

وتقول الحكومة الليبرالية في نيو برونزويك إن مركز خدمات الأعمال سيرفع إجمالي الناتج المحلي للمقاطعة بـ109 ملايين دولار ضمن فترة ست سنوات.

وأعرب رئيس حكومة نيو برونزويك برايان غالانت عن فرحه لكون اليد العاملة في مقاطعته قد اجتذبت استثماراً كبيراً آخر من مجموعة "بنك تورونتو دومينيون". فمركز خدمات الأعمال في مجال التأمين التابع للمجموعة يوظف نحواً من 700 شخص في مدينة سان جون الساحلية في جنوب المقاطعة.

(وكالة الصحافة الكندية)